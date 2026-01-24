Vide-greniers et concours de pêche

Marcé-sur-Esves Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le Comité des fêtes organise pour la sixième fois son vide-greniers, ainsi que son concours de pêche à la truite.

Buvette et restauration sur place.

Buvette et restauration sur place.

Le Comité des fêtes organise pour la sixièmefois son vide-greniers, ainsi que son concours de pêche à la truite.

Buvette et restauration sur place. .

Marcé-sur-Esves 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 24 62 81 fabiensonnenmoser37@orange.fr

English :

The Comité des fêtes organizes for the fourth time its garage sale, as well as its trout fishing competition.

Refreshments and snacks on site.

