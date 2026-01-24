Vide-greniers et concours de pêche Marcé-sur-Esves
Vide-greniers et concours de pêche Marcé-sur-Esves dimanche 24 mai 2026.
Marcé-sur-Esves Indre-et-Loire
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
2026-05-24
Le Comité des fêtes organise pour la sixième fois son vide-greniers, ainsi que son concours de pêche à la truite.
Buvette et restauration sur place.
Marcé-sur-Esves 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 24 62 81 fabiensonnenmoser37@orange.fr
English :
The Comité des fêtes organizes for the fourth time its garage sale, as well as its trout fishing competition.
Refreshments and snacks on site.
