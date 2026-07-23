Vide-greniers et marché de producteurs/artisanat Sainte-Colombe-en-Auxois
dimanche 2 août 2026 · Sainte-Colombe-en-Auxois
Informations pratiques
Sainte-Colombe-en-Auxois
Vide-greniers et marché de producteurs/artisanat
place du village et rues du village, cour du château Arcade Sainte-Colombe-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez passer une belle journée au cœur du village de Sainte Colombe-en-Auxois à l’occasion du marché de producteurs, du marché artisanal et du vide-greniers.
Tout au long de la journée animations, expositions au château arcade (entrée payante pour la grande exposition annuelle), restauration et buvette vous attendent pour un moment convivial à partager en famille ou entre amis. .
place du village et rues du village, cour du château Arcade Sainte-Colombe-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 54 03 44 lalochere21350@gmail.com
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English : Vide-greniers et marché de producteurs/artisanat
L’événement Vide-greniers et marché de producteurs/artisanat Sainte-Colombe-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-23 par OT des Terres d’Auxois
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