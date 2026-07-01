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Vide greniers et marché des producteurs Saint-Laurs

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Laurs

Vide greniers et marché des producteurs Saint-Laurs

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place verte
Ville
79160 Saint-Laurs
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Laurs

Vide greniers et marché des producteurs

Place verte Saint-Laurs Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Venez chiner, vendre et faire de bonnes affaires ! Animations et jeux,
moules-frites géant le midi.   .

Place verte Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 03 58 20 

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English : Vide greniers et marché des producteurs

L’événement Vide greniers et marché des producteurs Saint-Laurs a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine