AGENDA · Saint-Laurs
Vide greniers et marché des producteurs Saint-Laurs
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Laurs
Informations pratiques
Saint-Laurs
Vide greniers et marché des producteurs
Place verte Saint-Laurs Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez chiner, vendre et faire de bonnes affaires ! Animations et jeux,
moules-frites géant le midi. .
Place verte Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 03 58 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide greniers et marché des producteurs
L’événement Vide greniers et marché des producteurs Saint-Laurs a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine