Informations pratiques

Saint-Laurs

Vide greniers et marché des producteurs

Place verte Saint-Laurs Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez chiner, vendre et faire de bonnes affaires ! Animations et jeux,

moules-frites géant le midi. .

Place verte Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 03 58 20

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English : Vide greniers et marché des producteurs

L’événement Vide greniers et marché des producteurs Saint-Laurs a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine