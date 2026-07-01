VIDE-GRENIERS ET PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS Le Malzieu-Forain
dimanche 26 juillet 2026 · Le Malzieu-Forain
Informations pratiques
Le Malzieu-Forain
VIDE-GRENIERS ET PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS
Le Malzieu-Forain Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le comité des fêtes du Malzieu-Forain organise le dimanche 26 juillet son vide-greniers. À partir de 8h, emplacement gratuit.
À partir de 12h, venez déguster les pizzas cuites au feu de bois, paninis, churros et glaces
Le comité des fêtes du Malzieu-Forain organise le dimanche 26 juillet son vide-greniers. À partir de 8h, emplacement gratuit.
À partir de 12h, venez déguster les pizzas cuites au feu de bois, paninis, churros et glaces .
Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 7 82 34 45 48 comitefetesmalzieuforain@gmail.com
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English :
The Malzieu-Forain Festival Committee is hosting its yard sale on Sunday, July 26. Starting at 8 a.m., free space is available.
Starting at noon, come enjoy wood-fired pizzas, paninis, churros, and ice cream.
L’événement VIDE-GRENIERS ET PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS Le Malzieu-Forain a été mis à jour le 2026-06-29 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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