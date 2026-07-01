Informations pratiques

Le Malzieu-Forain

VIDE-GRENIERS ET PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS

Le Malzieu-Forain Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le comité des fêtes du Malzieu-Forain organise le dimanche 26 juillet son vide-greniers. À partir de 8h, emplacement gratuit.

À partir de 12h, venez déguster les pizzas cuites au feu de bois, paninis, churros et glaces

Le comité des fêtes du Malzieu-Forain organise le dimanche 26 juillet son vide-greniers. À partir de 8h, emplacement gratuit.

À partir de 12h, venez déguster les pizzas cuites au feu de bois, paninis, churros et glaces .

Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 7 82 34 45 48 comitefetesmalzieuforain@gmail.com

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English :

The Malzieu-Forain Festival Committee is hosting its yard sale on Sunday, July 26. Starting at 8 a.m., free space is available.

Starting at noon, come enjoy wood-fired pizzas, paninis, churros, and ice cream.

L’événement VIDE-GRENIERS ET PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS Le Malzieu-Forain a été mis à jour le 2026-06-29 par 48-OT Margeride en Gévaudan