Le Malzieu-Forain

SORTIE NATURE BALADE CONTÉE AVEC UN ÂNE

91 Rue du Petit Château Le Malzieu-Forain Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-30

Partez pour une balade contée accompagnée d’un âne, à travers champs et sentiers.

Une aventure ludique et accessible à tous, pour écouter des histoires tout en douceur.

Réservation et inscription obligatoire auprès d’un de nos bureaux.

Partez pour une balade contée accompagnée d’un âne, à travers champs et sentiers.

Une aventure ludique et accessible à tous, pour écouter des histoires tout en douceur.

Balade familiale de 5 km, guidée par Marine et Quentin accompagnateur moyenne montagne.

Réservation et inscription obligatoire auprès d’un de nos bureaux. .

91 Rue du Petit Château Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join a donkey for a storytelling walk through fields and paths.

A fun adventure for all, with gentle storytelling.

Reservations and registration required at one of our offices.

L’événement SORTIE NATURE BALADE CONTÉE AVEC UN ÂNE Le Malzieu-Forain a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan