SORTIE NATURE BALADE CONTÉE AVEC UN ÂNE Le Malzieu-Forain
SORTIE NATURE BALADE CONTÉE AVEC UN ÂNE Le Malzieu-Forain vendredi 24 avril 2026.
Le Malzieu-Forain
SORTIE NATURE BALADE CONTÉE AVEC UN ÂNE
91 Rue du Petit Château Le Malzieu-Forain Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-30
Partez pour une balade contée accompagnée d’un âne, à travers champs et sentiers.
Une aventure ludique et accessible à tous, pour écouter des histoires tout en douceur.
Réservation et inscription obligatoire auprès d’un de nos bureaux.
Partez pour une balade contée accompagnée d’un âne, à travers champs et sentiers.
Une aventure ludique et accessible à tous, pour écouter des histoires tout en douceur.
Balade familiale de 5 km, guidée par Marine et Quentin accompagnateur moyenne montagne.
Réservation et inscription obligatoire auprès d’un de nos bureaux. .
91 Rue du Petit Château Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67
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English :
Join a donkey for a storytelling walk through fields and paths.
A fun adventure for all, with gentle storytelling.
Reservations and registration required at one of our offices.
L’événement SORTIE NATURE BALADE CONTÉE AVEC UN ÂNE Le Malzieu-Forain a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan