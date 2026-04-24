Informations pratiques

Le Malzieu-Forain

UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME

Le Malzieu-Forain Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 16:00:00

fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Venez retrouver le GAEC du Brun pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement Un été à la ferme .

Mardi 18 août 2026, Pierre et Vincent Brun vous accueille sur la commune de Saint-Pierre-le-Vieux pour une visite guidée et une dégustation de produits locaux .

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées.

Venez retrouver le GAEC du Brun pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement Un été à la ferme .

Mardi 18 août 2026, Pierre et Vincent Brun vous accueille sur la commune de Saint-Pierre-le-Vieux pour une visite guidée et une dégustation de produits locaux .

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées. .

Le Malzieu-Forain 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join GAEC du Brun for a tour of their farm as part of the A Summer Day on the Farm event.

On Tuesday, August 18, 2026, Pierre and Vincent Brun will welcome you to the town of Saint-Pierre-le-Vieux for a guided tour and a tasting of local products.

Registration is required at one of our three tourist information offices; space is limited.

L’événement UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME Le Malzieu-Forain a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan