UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME Le Malzieu-Forain
mardi 18 août 2026 · Le Malzieu-Forain
Informations pratiques
Le Malzieu-Forain
UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME
Le Malzieu-Forain Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Venez retrouver le GAEC du Brun pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement Un été à la ferme .
Mardi 18 août 2026, Pierre et Vincent Brun vous accueille sur la commune de Saint-Pierre-le-Vieux pour une visite guidée et une dégustation de produits locaux .
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées.
Venez retrouver le GAEC du Brun pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement Un été à la ferme .
Mardi 18 août 2026, Pierre et Vincent Brun vous accueille sur la commune de Saint-Pierre-le-Vieux pour une visite guidée et une dégustation de produits locaux .
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées. .
Le Malzieu-Forain 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join GAEC du Brun for a tour of their farm as part of the A Summer Day on the Farm event.
On Tuesday, August 18, 2026, Pierre and Vincent Brun will welcome you to the town of Saint-Pierre-le-Vieux for a guided tour and a tasting of local products.
Registration is required at one of our three tourist information offices; space is limited.
L’événement UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME Le Malzieu-Forain a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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