Morvilliers

Vide-greniers et randonnée

Morvilliers Aube

Tarif : – – Eur

1

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez chiner le temps d’un dimanche, à la recherche de beaux objets sur le vide-grenier proposé par l’association culture et loisirs de Morvilliers. Prenez également le temps d’une pause au coin restauration et buvette avant de reprendre vos emplettes !

Pour cette édition, une randonnée pédestre sera également proposée.

Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire au préalable.

#videgreniers2026 1 .

Morvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 95 54 92 76 philine1@hotmail.fr

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English :

L’événement Vide-greniers et randonnée Morvilliers a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne