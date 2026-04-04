Vide-greniers et randonnée Morvilliers
Vide-greniers et randonnée Morvilliers dimanche 31 mai 2026.
Morvilliers
Vide-greniers et randonnée
Morvilliers Aube
Tarif : – – Eur
1
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez chiner le temps d’un dimanche, à la recherche de beaux objets sur le vide-grenier proposé par l’association culture et loisirs de Morvilliers. Prenez également le temps d’une pause au coin restauration et buvette avant de reprendre vos emplettes !
Pour cette édition, une randonnée pédestre sera également proposée.
Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire au préalable.
#videgreniers2026 1 .
Morvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 95 54 92 76 philine1@hotmail.fr
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English :
L’événement Vide-greniers et randonnée Morvilliers a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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