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Vide-greniers et randonnée Morvilliers

Vide-greniers et randonnée Morvilliers

Vide-greniers et randonnée Morvilliers dimanche 31 mai 2026.

Ville : 10500 Morvilliers

Département : Aube

Début : 2026-05-31T07:00:00

Fin : 2026-05-31T19:00:00

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 1 Gratuit

Morvilliers

Vide-greniers et randonnée

Morvilliers Aube

Tarif : – – Eur
1
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Venez chiner le temps d’un dimanche, à la recherche de beaux objets sur le vide-grenier proposé par l’association culture et loisirs de Morvilliers. Prenez également le temps d’une pause au coin restauration et buvette avant de reprendre vos emplettes !
Pour cette édition, une randonnée pédestre sera également proposée.

Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire au préalable.

#videgreniers2026 1  .

Morvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 95 54 92 76  philine1@hotmail.fr

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English :

L’événement Vide-greniers et randonnée Morvilliers a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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