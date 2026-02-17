Concours de belote Morvilliers
Concours de belote Morvilliers samedi 20 juin 2026.
Morvilliers
Concours de belote
Salle des fêtes Morvilliers Aube
Tarif : – – Eur
12
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Vous aimez la belote ? Venez défier vos adversaires au cours du concours organisé par le club Joie et Amitié de Morvilliers ! Tous les participants sont les bienvenus et tous remporteront un lot.
Alors, serez-vous le prochain vainqueur de cette manche ? A vos cartes ! 12 .
Salle des fêtes Morvilliers 10500 Aube Grand Est patrick.petitjean52@gmail.com
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English :
L’événement Concours de belote Morvilliers a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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