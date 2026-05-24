Foire à Tout Morvilliers
Foire à Tout Morvilliers dimanche 5 juillet 2026.
Morvilliers
Foire à Tout
Morvilliers Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La Foire à Tout de Morvilliers fait son grand retour ! Emplacement gratuit pour les exposants.
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Morvilliers 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 99 44 60 56 villageanime28340@gmail.com
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English :
The Morvilliers Foire à Tout is back! Free space for exhibitors.
L’événement Foire à Tout Morvilliers a été mis à jour le 2026-05-24 par OTs DU PERCHE
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