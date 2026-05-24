Morvilliers

Foire à Tout

Morvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La Foire à Tout de Morvilliers fait son grand retour ! Emplacement gratuit pour les exposants.

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Morvilliers 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 99 44 60 56 villageanime28340@gmail.com

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English :

The Morvilliers Foire à Tout is back! Free space for exhibitors.

L’événement Foire à Tout Morvilliers a été mis à jour le 2026-05-24 par OTs DU PERCHE