Ouverture de l’église Saint Denis, Église Saint-Denis, Morvilliers

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint Denis 19 et 20 septembre Église Saint-Denis Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de son ouverture exceptionnelle, découvrez les richesses patrimoniales de l’église Saint-Denis de Morvilliers.

Église Saint-Denis Le Bourg, 28340 Morvilliers Morvilliers 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr Petite église de bourg en bordure de la forêt de La Ferté-Vidame dans le vallon du Lamblore.

À l’occasion de son ouverture exceptionnelle, découvrez les richesses patrimoniales de l’église Saint-Denis de Morvilliers.

©Mairie de Morvilliers