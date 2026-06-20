Ouverture de l’église Saint Denis, Église Saint-Denis, Morvilliers
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Denis · Morvilliers
Informations pratiques
Ouverture de l’église Saint Denis 19 et 20 septembre Église Saint-Denis Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion de son ouverture exceptionnelle, découvrez les richesses patrimoniales de l’église Saint-Denis de Morvilliers.
Église Saint-Denis Le Bourg, 28340 Morvilliers Morvilliers 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr Petite église de bourg en bordure de la forêt de La Ferté-Vidame dans le vallon du Lamblore.
À l’occasion de son ouverture exceptionnelle, découvrez les richesses patrimoniales de l’église Saint-Denis de Morvilliers.
©Mairie de Morvilliers
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