Informations pratiques

Morvilliers

Cochon Grillé Morvilliers

Morvilliers Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Morvilliers fait son grand retour avec son célèbre cochon grillé ! Une soirée sous le signe de la bonne ambiance, du partage et de la nourriture gourmande. Puis défoulez-vous sur la piste de danse avec le DJ Anime Presta.

Morvilliers fait son grand retour avec son célèbre cochon grillé ! Une soirée sous le signe de la bonne ambiance, du partage et de la nourriture gourmande. Puis défoulez-vous sur la piste de danse avec le DJ Anime Presta. 18 .

Morvilliers 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 99 44 60 56 villageanime28340@gmail.com

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English :

Morvilliers is making a grand comeback with its famous roast pig! An evening filled with a great atmosphere, camaraderie, and gourmet food. Then let loose on the dance floor with DJ Anime Presta.

L’événement Cochon Grillé Morvilliers Morvilliers a été mis à jour le 2026-08-03 par OTs DU PERCHE