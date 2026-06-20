Cochon Grillé Morvilliers Morvilliers
samedi 12 septembre 2026 · Morvilliers
Informations pratiques
Morvilliers
Cochon Grillé Morvilliers
Morvilliers Eure-et-Loir
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Morvilliers fait son grand retour avec son célèbre cochon grillé ! Une soirée sous le signe de la bonne ambiance, du partage et de la nourriture gourmande. Puis défoulez-vous sur la piste de danse avec le DJ Anime Presta.
Morvilliers fait son grand retour avec son célèbre cochon grillé ! Une soirée sous le signe de la bonne ambiance, du partage et de la nourriture gourmande. Puis défoulez-vous sur la piste de danse avec le DJ Anime Presta. 18 .
Morvilliers 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 99 44 60 56 villageanime28340@gmail.com
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English :
Morvilliers is making a grand comeback with its famous roast pig! An evening filled with a great atmosphere, camaraderie, and gourmet food. Then let loose on the dance floor with DJ Anime Presta.
L’événement Cochon Grillé Morvilliers Morvilliers a été mis à jour le 2026-08-03 par OTs DU PERCHE
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