Lacapelle-Cabanac

Vide-Greniers et Troc de Plantes à Lacapelle-Cabanac

Le bourg Lacapelle-Cabanac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Chaque année, le comité des fêtes organise un événement très attendu par les amateurs de bonnes affaires et les passionnés de jardinage le vide grenier annuel

Chaque année, le comité des fêtes organise un événement très attendu par les amateurs de bonnes affaires et les passionnés de jardinage le vide grenier annuel. Cette année, il aura lieu le 26 avril 2026. C’est l’occasion idéale pour venir chiner, échanger, et dénicher des objets rares, mais aussi pour troquer vos boutures, graines et plantes. Que vous soyez collectionneur, bricoleur, jardinier amateur ou simplement curieux, cette journée promet d’être riche en découvertes et en rencontres..

Le troc de plantes à ne pas manquer

Un espace dédié au troc de plantes. C’est une excellente opportunité pour les jardiniers amateurs et confirmés d’échanger boutures, graines, et plantes.

Pourquoi troquer ses plantes ? Le troc de plantes permet de diversifier son jardin sans dépenser d’argent. Vous pouvez échanger une bouture de votre plante préférée contre une autre variété que vous souhaitez découvrir. C’est aussi un moyen de partager vos connaissances en jardinage et de rencontrer des passionnés.

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Le bourg Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 6 66 52 72 02 lacapellecdf@gmail.com

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English :

Every year, the festival committee organizes an event that is eagerly awaited by bargain hunters and gardening enthusiasts alike: the annual garage sale

L’événement Vide-Greniers et Troc de Plantes à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT CVL Vignoble