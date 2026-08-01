Informations pratiques

Feyt

Vide-greniers

Feyt Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Dans le cadre du comice agricole de Feyt, un vide-grenier est organisé toute la journée.

Buvette et grillades sur place .

Feyt 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 36 64 41

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Feyt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze