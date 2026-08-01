AGENDA · Feyt
Vide-greniers Feyt
samedi 15 août 2026 · Feyt
Informations pratiques
Feyt
Vide-greniers
Feyt Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Dans le cadre du comice agricole de Feyt, un vide-grenier est organisé toute la journée.
Buvette et grillades sur place .
Feyt 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 36 64 41
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Feyt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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