Informations pratiques

Fix-Saint-Geneys

Vide-greniers

Fix-Saint-Geneys Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le comité Fix et vous organise la 2ème édition de son vide-greniers, toute la journée, avec buvette et petite restauration sur place.

Venez faire de bonnes affaires !

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Fix-Saint-Geneys 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes fixetvous@gmail.com

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English :

The Fix et vous committee is organizing the 2nd edition of its garage sale, all day long, with refreshments and snacks on site.

Come and make some bargains!

L’événement Vide-greniers Fix-Saint-Geneys a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay