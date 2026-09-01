Vide-greniers Fix-Saint-Geneys
dimanche 13 septembre 2026 · Fix-Saint-Geneys
Informations pratiques
Fix-Saint-Geneys
Vide-greniers
Fix-Saint-Geneys Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le comité Fix et vous organise la 2ème édition de son vide-greniers, toute la journée, avec buvette et petite restauration sur place.
Venez faire de bonnes affaires !
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Fix-Saint-Geneys 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes fixetvous@gmail.com
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English :
The Fix et vous committee is organizing the 2nd edition of its garage sale, all day long, with refreshments and snacks on site.
Come and make some bargains!
L’événement Vide-greniers Fix-Saint-Geneys a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay