Vide-greniers Friaucourt
Vide-greniers Friaucourt dimanche 7 juin 2026.
Friaucourt
Vide-greniers
Friaucourt Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:45:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Buvette et restauration sur place.
Buvette et restauration sur place. .
Friaucourt 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 31 94 59 63
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English :
Refreshments and catering on site.
L’événement Vide-greniers Friaucourt a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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