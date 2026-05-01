Friaucourt

Vide-greniers

Friaucourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:45:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Buvette et restauration sur place.

Buvette et restauration sur place. .

Friaucourt 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 31 94 59 63

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English :

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-greniers Friaucourt a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS