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Vide-greniers Gavray-sur-Sienne

Vide-greniers Gavray-sur-Sienne

Vide-greniers Gavray-sur-Sienne dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Le Mesnil-rogues

Ville : 50450 Gavray-sur-Sienne

Département : Manche

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Gavray-sur-Sienne

Vide-greniers

Le Mesnil-rogues Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Vide-greniers au Mesnil-Rogues (Gavray-sur-Sienne). De 8h à 18h, 1€/m, buvette restauration sur place   .

Le Mesnil-rogues Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 51 64 32  cdf.mesnilrogues@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme

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