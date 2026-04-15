Vide-greniers Gavray-sur-Sienne
Vide-greniers Gavray-sur-Sienne dimanche 14 juin 2026.
Gavray-sur-Sienne
Vide-greniers
Le Mesnil-rogues Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide-greniers au Mesnil-Rogues (Gavray-sur-Sienne). De 8h à 18h, 1€/m, buvette restauration sur place .
Le Mesnil-rogues Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 51 64 32 cdf.mesnilrogues@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme
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