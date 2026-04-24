Vide-greniers Genêts
Vide-greniers Genêts dimanche 24 mai 2026.
Genêts
Vide-greniers
Dans les rues Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le comité des fêtes de Genêts organise son traditionnel vide-greniers, dans les rues du village. Restauration sur place.
Déballeurs arrivée 6h. .
Dans les rues Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 62 50 79 12
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Genêts a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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