Genêts

Vide-greniers

Dans les rues Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le comité des fêtes de Genêts organise son traditionnel vide-greniers, dans les rues du village. Restauration sur place.

Déballeurs arrivée 6h. .

Dans les rues Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 62 50 79 12

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Genêts a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts