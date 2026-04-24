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Vide-greniers Genêts

Vide-greniers Genêts

Vide-greniers Genêts dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Dans les rues

Ville : 50530 Genêts

Département : Manche

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Genêts

Vide-greniers

Dans les rues Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Le comité des fêtes de Genêts organise son traditionnel vide-greniers, dans les rues du village. Restauration sur place.
Déballeurs arrivée 6h.   .

Dans les rues Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 62 50 79 12 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Genêts a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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