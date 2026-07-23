Informations pratiques

Gourhel

Vide-greniers

Parking de la salle des fêtes Gourhel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Le Cercle Celtique An Heolig organise un vide-greniers à Gourhel, pour vendre ou s’équiper à petits prix !

Petite restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. Dès 9h. .

Parking de la salle des fêtes Gourhel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 66 66 31 60

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English :

L’événement Vide-greniers Gourhel a été mis à jour le 2026-07-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande