Vide greniers Grenois
Vide greniers Grenois dimanche 31 mai 2026.
Grenois
Vide greniers
Bourg de Grenois Grenois Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide greniers de à partir de 6h.
Emplacement gratuits
Buvette et petites restauration sur place. .
Bourg de Grenois Grenois 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 02 07 comite.grenois@outlook.fr
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Grenois a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Tannay Brinon Corbigny