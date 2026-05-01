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Vide greniers Grenois

Vide greniers Grenois dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Bourg de Grenois

Ville : 58420 Grenois

Département : Nièvre

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Grenois

Vide greniers

Bourg de Grenois Grenois Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Vide greniers de à partir de 6h.
Emplacement gratuits
Buvette et petites restauration sur place.   .

Bourg de Grenois Grenois 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 02 07  comite.grenois@outlook.fr

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Grenois a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Tannay Brinon Corbigny