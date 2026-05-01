Grenois

Vide greniers

Bourg de Grenois Grenois Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide greniers de à partir de 6h.

Emplacement gratuits

Buvette et petites restauration sur place. .

Bourg de Grenois Grenois 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 02 07 comite.grenois@outlook.fr

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Grenois a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Tannay Brinon Corbigny