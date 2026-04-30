Gripport

Vide Greniers

Gripport Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 05:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’association Familles Rurales Gripport organise le vide greniers annuel.

Vide greniers, restauration et buvette sur place.Tout public

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Gripport 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 28 04 58 famillesruralesgripport@gmail.com

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English :

The association Familles Rurales Gripport organizes its annual garage sale.

Flea market, catering and refreshments on site.

L’événement Vide Greniers Gripport a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DU PAYS DU SAINTOIS