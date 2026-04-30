Vide Greniers Gripport
Vide Greniers Gripport dimanche 30 août 2026.
Gripport
Vide Greniers
Gripport Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 05:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’association Familles Rurales Gripport organise le vide greniers annuel.
Vide greniers, restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Gripport 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 28 04 58 famillesruralesgripport@gmail.com
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English :
The association Familles Rurales Gripport organizes its annual garage sale.
Flea market, catering and refreshments on site.
L’événement Vide Greniers Gripport a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DU PAYS DU SAINTOIS