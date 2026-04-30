Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide Greniers Gripport

Vide Greniers Gripport

Vide Greniers Gripport dimanche 30 août 2026.

Ville : 54290 Gripport

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 05:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Gripport

Vide Greniers

Gripport Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 05:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

L’association Familles Rurales Gripport organise le vide greniers annuel.
Vide greniers, restauration et buvette sur place.Tout public
0  .

Gripport 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 28 04 58  famillesruralesgripport@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Familles Rurales Gripport organizes its annual garage sale.
Flea market, catering and refreshments on site.

L’événement Vide Greniers Gripport a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DU PAYS DU SAINTOIS