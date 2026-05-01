Vide-greniers rue de la forêt Henriville

Henriville

Vide-greniers

rue de la forêt Foyer de Henriville Henriville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide-greniers organisé par Le Club d’Épargne L’Avenir . Entrée libre, petite restauration (casse-croûte, café, gâteaux, boissons) sur place. Le prix d’un emplacement de 5 mètres est fixé à 8€. Les exposants seront accueillis à partir de 6h et la vente débutera à 7h.

Pour vous inscrire, les personnes à contacter sont

HAEN Fernand 03 87 89 20 20

LORENZ Joseph 03 87 89 14 45

TOUBA Rémi 06 36 65 90 00

WINGS Claude 03 87 89 36 25Tout public

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rue de la forêt Foyer de Henriville Henriville 57450 Moselle Grand Est +33 6 36 65 90 00

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English :

Garage sale organized by Club d?Épargne L?Avenir . Free admission, light refreshments (snacks, coffee, cakes, drinks) on site. The price of a 5-meter pitch is set at 8? Stallholders will be welcomed from 6 a.m. and sales will start at 7 a.m.

To register, please contact

HAEN Fernand 03 87 89 20 20

LORENZ Joseph 03 87 89 14 45

TOUBA Rémi 06 36 65 90 00

WINGS Claude 03 87 89 36 25

L’événement Vide-greniers Henriville a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH