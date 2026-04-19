VIDE GRENIERS LA NEUVELLE LES SCEY rue de l’étang La Neuvelle-lès-Scey

La Neuvelle-lès-Scey

VIDE GRENIERS LA NEUVELLE LES SCEY

rue de l’étang Place de l’étang La Neuvelle-lès-Scey Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’association Nova Vila organise le Vendredi 01 Mai 2026 notre traditionnel vide greniers sur la place de l’étang à La Neuvelle Les Scey.

N’hésitez pas à venir chiner et passer un moment de convivialité !

Buvette et petite restauration sur place ! .

rue de l’étang Place de l’étang La Neuvelle-lès-Scey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 75 38 charline.pretot@sfr.fr

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English : VIDE GRENIERS LA NEUVELLE LES SCEY

L’événement VIDE GRENIERS LA NEUVELLE LES SCEY La Neuvelle-lès-Scey a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE