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Vide-greniers La Vergenne

Vide-greniers La Vergenne

Vide-greniers La Vergenne dimanche 27 septembre 2026.

Ville : 70200 La Vergenne

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

La Vergenne

Vide-greniers

La Vergenne Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Vide-greniers dans les rues du village, organisé par l’Association Club des Espoirs.
Buffet et buvette sur place.   .

La Vergenne 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 05 39 30 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers La Vergenne a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL