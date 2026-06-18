Vide-greniers La Vergenne
Vide-greniers La Vergenne dimanche 27 septembre 2026.
La Vergenne
Vide-greniers
La Vergenne Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Vide-greniers dans les rues du village, organisé par l’Association Club des Espoirs.
Buffet et buvette sur place. .
La Vergenne 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 05 39 30
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers La Vergenne a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL