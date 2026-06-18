La Vergenne

Vide-greniers

La Vergenne Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Vide-greniers dans les rues du village, organisé par l’Association Club des Espoirs.

Buffet et buvette sur place. .

La Vergenne 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 05 39 30

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers La Vergenne a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL