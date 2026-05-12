Labarthète

Vide-greniers

LABARTHETE Labarthète Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Une journée de bonnes affaires et de convivialité

Des exposants seront présents pour proposer une grande variété d’objets.

Cet événement est une belle occasion de chiner en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

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LABARTHETE Labarthète 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 64 04 mairie.labarthete@gmail.com

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English :

A day of bargains and conviviality

Exhibitors will be on hand to offer a wide variety of items.

This event is a great opportunity to bargain hunt with family and friends, in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Vide-greniers Labarthète a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65