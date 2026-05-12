Vide-greniers Labarthète
Vide-greniers Labarthète dimanche 7 juin 2026.
Labarthète
Vide-greniers
LABARTHETE Labarthète Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Une journée de bonnes affaires et de convivialité
Des exposants seront présents pour proposer une grande variété d’objets.
Cet événement est une belle occasion de chiner en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
.
LABARTHETE Labarthète 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 64 04 mairie.labarthete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A day of bargains and conviviality
Exhibitors will be on hand to offer a wide variety of items.
This event is a great opportunity to bargain hunt with family and friends, in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Vide-greniers Labarthète a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65