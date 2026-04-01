Vide-greniers Salle des sports Lacq
Vide-greniers Salle des sports Lacq dimanche 26 avril 2026.
Lacq
Vide-greniers
Salle des sports 1 allée de Saint-Quinti Lacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide-grenier agrémenté par une exposition de voitures anciennes. .
Salle des sports 1 allée de Saint-Quinti Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 44 52 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Lacq a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Lacq (Pyrénées-Atlantiques)
- Fête du Hameau d’Audéjos Lacq 25 avril 2026
- Conférence Xavier Pommereau Salle Agora Lacq 29 mai 2026