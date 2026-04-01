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Vide-greniers Salle des sports Lacq

Vide-greniers Salle des sports Lacq

Vide-greniers Salle des sports Lacq dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle des sports

Adresse : 1 allée de Saint-Quinti

Ville : 64170 Lacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lacq

Vide-greniers

Salle des sports 1 allée de Saint-Quinti Lacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Vide-grenier agrémenté par une exposition de voitures anciennes.   .

Salle des sports 1 allée de Saint-Quinti Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 44 52 25 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Lacq a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn

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