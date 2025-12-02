Vide-greniers route de courseulles Langrune-sur-Mer
Vide-greniers route de courseulles Langrune-sur-Mer dimanche 30 août 2026.
Vide-greniers
route de courseulles École Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Réservation obligatoire. Barbecue sur place
Parc de la mairie et cour de l'école. Réservation obligatoire. Barbecue sur place.
route de courseulles École Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 7 89 08 77 44
English : Vide-greniers
Reservations required. Barbecue on site
