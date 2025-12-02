Vide-greniers route de courseulles Langrune-sur-Mer

Vide-greniers

Vide-greniers route de courseulles Langrune-sur-Mer dimanche 30 août 2026.

Vide-greniers

route de courseulles École Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Réservation obligatoire. Barbecue sur place
Parc de la mairie et cour de l’école. Réservation obligatoire. Barbecue sur place.   .

route de courseulles École Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 7 89 08 77 44 

English : Vide-greniers

Reservations required. Barbecue on site

L’événement Vide-greniers Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-02 par Calvados Attractivité