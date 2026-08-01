Informations pratiques

Lantillac

Vide-greniers

Salle polyvalente Lantillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Plein de bonnes affaires vous attendent sur les étals des 70 exposants du vide-greniers de Lantillac ! Restauration et buvette sur place tout au long de la journée.

Ouverture au public de 9h00 à 18h00. .

Salle polyvalente Lantillac 56120 Morbihan Bretagne +33 6 48 49 17 94

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English :

L’événement Vide-greniers Lantillac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande