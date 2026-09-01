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AGENDA · Lanvallay

Vide-greniers Terrain salle omnisports Lanvallay

dimanche 13 septembre 2026 · Terrain salle omnisports · Lanvallay

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Terrain salle omnisports
Adresse
Rue du Terrain des Sports
Ville
22100 Lanvallay
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lanvallay

Vide-greniers

Terrain salle omnisports Rue du Terrain des Sports Lanvallay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Vide greniers organisé par l’association Nature et tradition La Cottissoise
Buvette et restauration sur place   .

Terrain salle omnisports Rue du Terrain des Sports Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 19 99 44 

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English :

L’événement Vide-greniers Lanvallay a été mis à jour le 2026-08-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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