Vide-greniers Terrain salle omnisports Lanvallay

Informations pratiques

Lanvallay

Vide-greniers

Terrain salle omnisports Rue du Terrain des Sports Lanvallay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide greniers organisé par l’association Nature et tradition La Cottissoise

Buvette et restauration sur place .

Terrain salle omnisports Rue du Terrain des Sports Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 19 99 44

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English :

L’événement Vide-greniers Lanvallay a été mis à jour le 2026-08-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme