AGENDA · Lanvallay
Vide-greniers Terrain salle omnisports Lanvallay
dimanche 13 septembre 2026 · Terrain salle omnisports · Lanvallay
Informations pratiques
Lanvallay
Vide-greniers
Terrain salle omnisports Rue du Terrain des Sports Lanvallay Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide greniers organisé par l’association Nature et tradition La Cottissoise
Buvette et restauration sur place .
Terrain salle omnisports Rue du Terrain des Sports Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 19 99 44
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English :
L’événement Vide-greniers Lanvallay a été mis à jour le 2026-08-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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