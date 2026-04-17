Le Conquet

Vide-greniers

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 06:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Les vide-greniers du Conquet ont lieu en été sur la place Llandeilo et la rue Poncelin. Ce sont des événements animés et populaires, rassemblant les résidents et les visiteurs dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

La place Llandeilo, spacieuse et centrale, offre un cadre idéal pour les stands des vendeurs et permet aux visiteurs de déambuler aisément entre les différents étals. C’est l’endroit principal où les exposants installent leurs stands, remplis d’une variété d’articles allant des antiquités aux bibelots, des vêtements d’occasion aux jouets vintage. On peut y trouver toutes sortes d’objets, des trésors cachés aux articles de collection.

La rue Poncelin, quant à elle, ajoute une touche charmante à l’événement. C’est une rue pittoresque avec ses maisons traditionnelles en pierre et ses petites boutiques locales. Les vendeurs chanceux qui ont la possibilité de s’installer le long de cette rue profitent d’une ambiance plus intimiste et ont souvent un lien plus étroit avec les visiteurs. Ils vendent souvent des produits artisanaux, des œuvres d’art locales ou des objets faits maison.

Les vide-greniers du Conquet sont également l’occasion pour les habitants de proposer des objets dont ils n’ont plus l’usage et de faire de la place chez eux. C’est donc un excellent moyen de favoriser le recyclage et l’économie circulaire tout en créant du lien social dans la communauté.

Les visiteurs peuvent flâner, fouiller les étals à la recherche de bonnes affaires ou simplement profiter de l’ambiance détendue en se promenant dans les rues pittoresques de cette charmante ville côtière. Vous pourrez vous restaurer sur place et parfois, des artistes de rue ou des musiciens locaux animent également les lieux, ajoutant une touche artistique et festive à l’événement. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 64 05 43 36

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE