Vide-greniers Les Bâties Les Bâties
dimanche 6 septembre 2026 · Les Bâties
Informations pratiques
Les Bâties
Vide-greniers Les Bâties
Les Bâties Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
L’Association Bâties l’Avenir vous invite à participer à son vide-greniers le samedi 6 septembre sur la place de la mairie. Profitez d’une petite restauration et d’une buvette. Pour réserver un emplacement (2€ le mètre linéaire), inscrivez-vous au 07.70.66.65.88. .
Les Bâties 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 66 65 88
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English : Vide-greniers Les Bâties
L’événement Vide-greniers Les Bâties Les Bâties a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY