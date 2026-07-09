Informations pratiques

Les Bâties

Vide-greniers Les Bâties

Les Bâties Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

L’Association Bâties l’Avenir vous invite à participer à son vide-greniers le samedi 6 septembre sur la place de la mairie. Profitez d’une petite restauration et d’une buvette. Pour réserver un emplacement (2€ le mètre linéaire), inscrivez-vous au 07.70.66.65.88. .

Les Bâties 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 66 65 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers Les Bâties

L’événement Vide-greniers Les Bâties Les Bâties a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY