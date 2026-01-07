Vide-greniers

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez chiner au grand vide-greniers de l’été aux Moutiers-en-Retz !

L’air est doux, le soleil chatouille les pavés, et les ruelles s’animent. Dès l’aube, les chineurs se rassemblent sur la place de l’église. Leurs yeux pétillent d’anticipation, car ici, chaque objet a une histoire à raconter. Les étales se déploient, dévoilant des merveilles oubliées, des souvenirs d’enfance, et des pépites cachées.

Les commerçants des alentours vous accueilleront avec plaisir, le temps d’une pause café ou pour un p’tit encas

La Boite aux Fromages

Venez chiner, fouiller, et dénicher des trésors qui trouveront leur place dans votre histoire.

Voici nos conseils pour bien organiser votre venue aux Moutiers-en-Retz

privilégiez les déplacements à pied, à vélo, en train TER ou encore en navette gratuite (circuit D)

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings situés rue des Lutins ou place du Général De Gaulle

pensez à retirer des espèces avant votre déplacement, il y a 1 seul distributeur automatique de billets aux Moutiers (à côté de l’office de tourisme)

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 55 73 53 ampriauxmoutiersenretz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and bargain-hunt at the big summer garage sale in Les Moutiers-en-Retz!

L’événement Vide-greniers Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-04 par I_OT Pornic