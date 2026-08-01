VIDE GRENIERS RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges

Informations pratiques

Lioux-les-Monges

VIDE GRENIERS

RUE PRINCIPALE BOURG Lioux-les-Monges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

VIDE GRENIERS -Gratuit sans réservation

Buvette et restauration sur place .

RUE PRINCIPALE BOURG Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 76 67 vivalioux@orange.fr

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English : VIDE GRENIERS

L’événement VIDE GRENIERS Lioux-les-Monges a été mis à jour le 2026-07-29 par Marche et Combraille en Aquitaine