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AGENDA · Lioux-les-Monges

VIDE GRENIERS RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges

dimanche 16 août 2026 · RUE PRINCIPALE · Lioux-les-Monges

VIDE GRENIERS RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
RUE PRINCIPALE
Adresse
BOURG
Ville
23700 Lioux-les-Monges
Département
Creuse
Tarif

Lioux-les-Monges

VIDE GRENIERS

RUE PRINCIPALE BOURG Lioux-les-Monges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

VIDE GRENIERS -Gratuit sans réservation
Buvette et restauration sur place   .

RUE PRINCIPALE BOURG Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 76 67  vivalioux@orange.fr

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English : VIDE GRENIERS

L’événement VIDE GRENIERS Lioux-les-Monges a été mis à jour le 2026-07-29 par Marche et Combraille en Aquitaine