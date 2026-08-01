AGENDA · Lioux-les-Monges
VIDE GRENIERS RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges
dimanche 16 août 2026 · RUE PRINCIPALE · Lioux-les-Monges
Informations pratiques
Lioux-les-Monges
VIDE GRENIERS
RUE PRINCIPALE BOURG Lioux-les-Monges Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
VIDE GRENIERS -Gratuit sans réservation
Buvette et restauration sur place .
RUE PRINCIPALE BOURG Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 76 67 vivalioux@orange.fr
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English : VIDE GRENIERS
L’événement VIDE GRENIERS Lioux-les-Monges a été mis à jour le 2026-07-29 par Marche et Combraille en Aquitaine