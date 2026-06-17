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Vide-Greniers Lizières

Vide-Greniers Lizières

Vide-Greniers Lizières samedi 25 juillet 2026.

Ville : 23240 Lizières

Département : Creuse

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Lizières

Vide-Greniers

Lizières Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Dès 7h 00 vide-greniers, particuliers et professionnels, emplacement gratuit.
Restauration et buvette sur place,
Concours de Pétanque inscriptions à 13h 30, début à 14h 00,
Repas en soirée Faux-Filet/Frites tarif 20 €uros,
Bal en plein air avec DJ Jérôme
Feu d’artifice à 23h 00.

Réservation brocante ou repas au 06 09 26 90 30.   .

Lizières 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 26 90 30 

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English : Vide-Greniers

L’événement Vide-Greniers Lizières a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse