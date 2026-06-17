Lizières

Vide-Greniers

Lizières Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 07:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dès 7h 00 vide-greniers, particuliers et professionnels, emplacement gratuit.

Restauration et buvette sur place,

Concours de Pétanque inscriptions à 13h 30, début à 14h 00,

Repas en soirée Faux-Filet/Frites tarif 20 €uros,

Bal en plein air avec DJ Jérôme

Feu d’artifice à 23h 00.

Réservation brocante ou repas au 06 09 26 90 30. .

Lizières 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 26 90 30

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English : Vide-Greniers

L’événement Vide-Greniers Lizières a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse