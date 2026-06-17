Vide-Greniers Lizières
Vide-Greniers Lizières samedi 25 juillet 2026.
Lizières
Vide-Greniers
Lizières Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Dès 7h 00 vide-greniers, particuliers et professionnels, emplacement gratuit.
Restauration et buvette sur place,
Concours de Pétanque inscriptions à 13h 30, début à 14h 00,
Repas en soirée Faux-Filet/Frites tarif 20 €uros,
Bal en plein air avec DJ Jérôme
Feu d’artifice à 23h 00.
Réservation brocante ou repas au 06 09 26 90 30. .
Lizières 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 26 90 30
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English : Vide-Greniers
L’événement Vide-Greniers Lizières a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse