Vide greniers Louin
Vide greniers Louin dimanche 7 juin 2026.
Louin
Vide greniers
Louin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Un vide grenier est proposé au stade de Louin, à partir de 7 h, avec la présence de 100 à 200 exposants. Restauration & buvette sur place. Organisé par Louin Animations. Réservation au 06 28 18 01 45 ou au 06 66 52 54 69. L’emplacement de 5 mètres x 5 mètres à 5 €. Camping-cars (exposants) acceptés sur site la veille à partir de 18 h. Paiement sur site par carte bancaire accepté. Vente d’Animaux Interdite. .
Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 18 01 45 louin.animations@gmail.com
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Louin a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Airvaudais Val du Thouet