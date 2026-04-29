Louin

Vide greniers

Louin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Un vide grenier est proposé au stade de Louin, à partir de 7 h, avec la présence de 100 à 200 exposants. Restauration & buvette sur place. Organisé par Louin Animations. Réservation au 06 28 18 01 45 ou au 06 66 52 54 69. L’emplacement de 5 mètres x 5 mètres à 5 €. Camping-cars (exposants) acceptés sur site la veille à partir de 18 h. Paiement sur site par carte bancaire accepté. Vente d’Animaux Interdite. .

Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 18 01 45 louin.animations@gmail.com

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Louin a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Airvaudais Val du Thouet