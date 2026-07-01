Vide-greniers Village Loussous-Débat

Informations pratiques

Loussous-Débat

Vide-greniers

Village LOUSSOUS-DEBAT Loussous-Débat Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Un dimanche à chiner…

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Des trouvailles à tous les stands durant toute la journée !

Restauration et buvette sur place avec Magrets -frites (12€) ou saucisse- frites (9€) ou ventrèche -frites (8€), avec 1 glace et 1 verre de vin.

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Village LOUSSOUS-DEBAT Loussous-Débat 32290 Gers Occitanie +33 6 32 33 53 42 lecerf.michel@wanadoo.fr

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English :

A Sunday of bargain hunting…

For some, it’s an opportunity to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. Or maybe you’ve fallen in love with a decoration or an original gift?

All day long, you’ll find bargains at every stand!

Food and refreshments on site: Magrets -frites (12?) or sausage -frites (9?) or ventrèche -frites (8?), with 1 ice cream and 1 glass of wine.

L’événement Vide-greniers Loussous-Débat a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65