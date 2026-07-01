Vide-greniers Village Loussous-Débat
dimanche 26 juillet 2026 · Village · Loussous-Débat
Informations pratiques
Loussous-Débat
Vide-greniers
Village LOUSSOUS-DEBAT Loussous-Débat Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Un dimanche à chiner…
Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…
Des trouvailles à tous les stands durant toute la journée !
Restauration et buvette sur place avec Magrets -frites (12€) ou saucisse- frites (9€) ou ventrèche -frites (8€), avec 1 glace et 1 verre de vin.
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Village LOUSSOUS-DEBAT Loussous-Débat 32290 Gers Occitanie +33 6 32 33 53 42 lecerf.michel@wanadoo.fr
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English :
A Sunday of bargain hunting…
For some, it’s an opportunity to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. Or maybe you’ve fallen in love with a decoration or an original gift?
All day long, you’ll find bargains at every stand!
Food and refreshments on site: Magrets -frites (12?) or sausage -frites (9?) or ventrèche -frites (8?), with 1 ice cream and 1 glass of wine.
L’événement Vide-greniers Loussous-Débat a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65