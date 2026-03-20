Vide-greniers

Magnat-l’Étrange Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le comité des Fêtes de Magnat l’Etrange organise un vide-greniers durant toute la matinée .

Magnat-l’Étrange 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Magnat-l’Étrange a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze