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Vide-greniers Magny-lès-Jussey

Vide-greniers Magny-lès-Jussey dimanche 2 août 2026.

Adresse
Place de la salle des fêtes
Ville
70500 Magny-lès-Jussey
Département
Haute-Saône
Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif

Magny-lès-Jussey

Vide-greniers

Place de la salle des fêtes Magny-lès-Jussey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

L’AICA de Magny-les-Jussey organise son vide-greniers.
Buvette et restauration sur place ainsi que des gaufres au feu de bois !
Emplacements gratuits   .

Place de la salle des fêtes Magny-lès-Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 21 47 14 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Magny-lès-Jussey a été mis à jour le 2026-06-26 par JUSSEY TOURISME