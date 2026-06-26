Vide-greniers Magny-lès-Jussey
Vide-greniers Magny-lès-Jussey dimanche 2 août 2026.
Magny-lès-Jussey
Vide-greniers
Place de la salle des fêtes Magny-lès-Jussey Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L’AICA de Magny-les-Jussey organise son vide-greniers.
Buvette et restauration sur place ainsi que des gaufres au feu de bois !
Emplacements gratuits .
Place de la salle des fêtes Magny-lès-Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 21 47 14
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Magny-lès-Jussey a été mis à jour le 2026-06-26 par JUSSEY TOURISME