Magny-lès-Jussey

Vide-greniers

Place de la salle des fêtes Magny-lès-Jussey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

L’AICA de Magny-les-Jussey organise son vide-greniers.

Buvette et restauration sur place ainsi que des gaufres au feu de bois !

Emplacements gratuits .

Place de la salle des fêtes Magny-lès-Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 21 47 14

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Magny-lès-Jussey a été mis à jour le 2026-06-26 par JUSSEY TOURISME