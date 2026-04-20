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Vide-greniers Magny

Vide-greniers Magny dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Dans le pré face à la mairie

Ville : 89200 Magny

Département : Yonne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Magny

Vide-greniers

Dans le pré face à la mairie Magny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Vide-greniers avec buvette et restauration sur place   .

Dans le pré face à la mairie Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 19 21 79 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Magny a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay