Vide-greniers Magny
Vide-greniers Magny dimanche 3 mai 2026.
Magny
Vide-greniers
Dans le pré face à la mairie Magny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide-greniers avec buvette et restauration sur place .
Dans le pré face à la mairie Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 19 21 79
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Magny a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay