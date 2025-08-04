Vide-greniers Le Bourg Malvières
Vide-greniers Le Bourg Malvières vendredi 14 août 2026.
Malvières
Vide-greniers
Le Bourg Comité des fêtes Malvières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez chiner au vide-greniers du village avec buvette et restauration dans le bourg de Malvières
.
Le Bourg Comité des fêtes Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 45 22 90 cdf-malvieres@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and bargain at the village garage sale with refreshments and food in the village of Malvières
L’événement Vide-greniers Malvières a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Malvières (Haute-Loire)
- Arboretum de Charvols Malvières Haute-Loire 1 mai 2026