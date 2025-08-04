Vide-greniers Le Bourg Malvières

Malvières

Vide-greniers

Le Bourg Comité des fêtes Malvières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez chiner au vide-greniers du village avec buvette et restauration dans le bourg de Malvières

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Le Bourg Comité des fêtes Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 45 22 90 cdf-malvieres@orange.fr

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English :

Come and bargain at the village garage sale with refreshments and food in the village of Malvières

L’événement Vide-greniers Malvières a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay