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Vide-Greniers Salle des fêtes Maux

Vide-Greniers Salle des fêtes Maux samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : D 296, 58290 Maux

Ville : 58290 Maux

Département : Nièvre

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Maux

Vide-Greniers

Salle des fêtes D 296, 58290 Maux Maux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 07:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Vide-Greniers, à partir de 7h à la salle des fêtes.
Contact 06 18 33 12 17
Organisé par l’association du Jeu de Maux   .

Salle des fêtes D 296, 58290 Maux Maux 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 33 12 17 

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English : Vide-Greniers

L’événement Vide-Greniers Maux a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Rives du Morvan