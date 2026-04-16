Vide-Greniers Salle des fêtes Maux
Vide-Greniers Salle des fêtes Maux samedi 16 mai 2026.
Maux
Vide-Greniers
Salle des fêtes D 296, 58290 Maux Maux Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 07:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Vide-Greniers, à partir de 7h à la salle des fêtes.
Contact 06 18 33 12 17
Organisé par l’association du Jeu de Maux .
Salle des fêtes D 296, 58290 Maux Maux 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 33 12 17
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English : Vide-Greniers
L’événement Vide-Greniers Maux a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Rives du Morvan