Vide-greniers Rue du Presbytère Menou
Vide-greniers Rue du Presbytère Menou samedi 20 juin 2026.
Vide-greniers
Rue du Presbytère Jardins du Presbytère Menou Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La mairie de Menou organise un vide greniers Terrain du Presbytère
Emplacement gratuit (5 ml), puis 1 € le ml supplémentaire
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
Rue du Presbytère Jardins du Presbytère Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Menou a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais