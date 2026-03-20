Vide-greniers Rue du Presbytère Menou

Vide-greniers

Rue du Presbytère Jardins du Presbytère Menou Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La mairie de Menou organise un vide greniers Terrain du Presbytère

Emplacement gratuit (5 ml), puis 1 € le ml supplémentaire

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .

Rue du Presbytère Jardins du Presbytère Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Menou a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais