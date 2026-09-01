Informations pratiques

Montignac-de-Lauzun

Vide-greniers

Dans le village Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association Saint-Laurent vous propose un vide-greniers. Venez nombreux chiner et donner une seconde vie à de nombreux articles. Buvette, restauration et animation sur place. Nous vous attendons nombreux !

L’association Saint-Laurent vous propose un vide-greniers. Venez nombreux chiner et donner une seconde vie à de nombreux articles. Buvette, restauration et animation sur place. Nous vous attendons nombreux ! .

Dans le village Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 60 87

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English : Vide-greniers

The Saint-Laurent Association is hosting a garage sale. Come out in large numbers to browse and give many items a second life. Refreshments, food, and entertainment will be available on site. We hope to see many of you there!

L’événement Vide-greniers Montignac-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Lauzun