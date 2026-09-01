Vide-greniers Montignac-de-Lauzun
samedi 12 septembre 2026 · Montignac-de-Lauzun
Informations pratiques
Montignac-de-Lauzun
Vide-greniers
Dans le village Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’association Saint-Laurent vous propose un vide-greniers. Venez nombreux chiner et donner une seconde vie à de nombreux articles. Buvette, restauration et animation sur place. Nous vous attendons nombreux !
L’association Saint-Laurent vous propose un vide-greniers. Venez nombreux chiner et donner une seconde vie à de nombreux articles. Buvette, restauration et animation sur place. Nous vous attendons nombreux ! .
Dans le village Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 60 87
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English : Vide-greniers
The Saint-Laurent Association is hosting a garage sale. Come out in large numbers to browse and give many items a second life. Refreshments, food, and entertainment will be available on site. We hope to see many of you there!
L’événement Vide-greniers Montignac-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Lauzun