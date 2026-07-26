Informations pratiques

Saint-Julien-de-Lampon

Vide-greniers nocture

Place du Foirail Saint-Julien-de-Lampon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

L’Espérance Périgord Fénelon Football Club organise son vide-grenier nocturne sur la place du Foirail à Saint-Julien-de-Lampon. De 18h à minuit, venez flâner parmi les stands à la recherche de bonnes affaires dans une ambiance conviviale et festive. La soirée sera animée par le DJ Dimitri, tandis qu’une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place. Que vous soyez chineur, exposant ou simple visiteur, profitez de cet événement estival pour partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Les exposants sont accueillis au tarif de 2,50 € le mètre linéaire, sur réservation. .

Place du Foirail Saint-Julien-de-Lampon 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 70 29 66

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English : Vide-greniers nocture

L’événement Vide-greniers nocture Saint-Julien-de-Lampon a été mis à jour le 2026-07-26 par OT du pays de Fénelon