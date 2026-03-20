Vide-greniers Ouagne
Vide-greniers Ouagne dimanche 10 mai 2026.
Vide-greniers
Place de l’Eglise Ouagne Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le comité des fêtes de Ouagne organise un vide grenier .
Place de l’Eglise Ouagne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 12 37
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Ouagne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais