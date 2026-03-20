Vide-greniers

Place de l’Eglise Ouagne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le comité des fêtes de Ouagne organise un vide grenier .

Place de l’Eglise Ouagne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 12 37

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Ouagne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais