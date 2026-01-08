Vide-greniers Salle Omnisport Plancoët
Vide-greniers Salle Omnisport Plancoët dimanche 15 mars 2026.
Vide-greniers
Salle Omnisport Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 17:30:00
2026-03-15
Restauration sur place
Au profit des écoles publiques de Plancoet .
Salle Omnisport Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 12 55 14
