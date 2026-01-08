Vide-greniers Salle Omnisport Plancoët

Vide-greniers Salle Omnisport Plancoët dimanche 15 mars 2026.

Vide-greniers

Salle Omnisport Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 17:30:00

Date(s) :
2026-03-15

Restauration sur place

Au profit des écoles publiques de Plancoet   .

