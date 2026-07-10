Informations pratiques

Saint-Lyphard

Vide-greniers Pot-au-Feu Comité des Fêtes

Rue des Fresches Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 01:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Dès 9 h, grand vide-greniers. Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et profiter d’une ambiance conviviale.

À 12 h, dégustez un repas moules-frites à partager en famille ou entre amis.

À partir de 19 h, place au traditionnel pot-au-feu, un repas généreux pour bien commencer la soirée.

À 21 h, le Bal Briéron vous invite à danser et à profiter d’un moment festif au rythme de la musique et des traditions locales.

Restauration et buvette sur place tout au long de la journée.

Venez nombreux faire vivre les traditions de Saint-Lyphard et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Votre présence est le plus beau soutien à nos bénévoles. .

Rue des Fresches Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 86 77 28

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English :

L’événement Vide-greniers Pot-au-Feu Comité des Fêtes Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44