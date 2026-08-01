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AGENDA · Mont-Saint-Jean

Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean Village Mont-Saint-Jean

samedi 15 août 2026 · Village · Mont-Saint-Jean

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Village
Adresse
Toutes les rues du village médiéval
Ville
21320 Mont-Saint-Jean
Département
Côte-d'Or
Tarif

Mont-Saint-Jean

Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean

Village Toutes les rues du village médiéval Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Vide greniers dans les rues du village   .

Village Toutes les rues du village médiéval Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   amis.montsaintjean@gmail.com

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English : Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean

L’événement Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

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