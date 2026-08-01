Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean Village Mont-Saint-Jean
samedi 15 août 2026 · Village · Mont-Saint-Jean
Informations pratiques
Mont-Saint-Jean
Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean
Village Toutes les rues du village médiéval Mont-Saint-Jean Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Vide greniers dans les rues du village .
Village Toutes les rues du village médiéval Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté amis.montsaintjean@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean
L’événement Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme