Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean Village Mont-Saint-Jean

Informations pratiques

Mont-Saint-Jean

Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean

Village Toutes les rues du village médiéval Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Vide greniers dans les rues du village .

Village Toutes les rues du village médiéval Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté amis.montsaintjean@gmail.com

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English : Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean

L’événement Vide greniers puces artisanat- Mont Saint Jean Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme