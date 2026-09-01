VIDE-GRENIERS Roujan
dimanche 13 septembre 2026 · Roujan
Informations pratiques
Roujan
VIDE-GRENIERS
Avenue de Caux Roujan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide-greniers organisé par le Comité des Festivités Roujanaises de 9h à 17h salle polyvalente.
10€ les 5 mètres.
Restauration et buvette sur place.
ide-greniers organisé par le Comité des Festivités Roujanaises de 9h à 17h salle polyvalente.
10€ les 5 mètres.
Restauration et buvette sur place. .
Avenue de Caux Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 41 89 27 25 cdfroujannais@laposte.net
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English :
Yard sale organized by the Roujanaises Festivities Committee from 9 a.m. to 5 p.m. in the multipurpose hall.
10? per 5 meters.
Food and refreshments available on site.
L’événement VIDE-GRENIERS Roujan a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS