Informations pratiques

Roujan

VIDE-GRENIERS

Avenue de Caux Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vide-greniers organisé par le Comité des Festivités Roujanaises de 9h à 17h salle polyvalente.

10€ les 5 mètres.

Restauration et buvette sur place.

ide-greniers organisé par le Comité des Festivités Roujanaises de 9h à 17h salle polyvalente.

10€ les 5 mètres.

Restauration et buvette sur place. .

Avenue de Caux Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 41 89 27 25 cdfroujannais@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yard sale organized by the Roujanaises Festivities Committee from 9 a.m. to 5 p.m. in the multipurpose hall.

10? per 5 meters.

Food and refreshments available on site.

L’événement VIDE-GRENIERS Roujan a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS