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AGENDA · Roujan

VIDE-GRENIERS Roujan

dimanche 13 septembre 2026 · Roujan

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Avenue de Caux
Ville
34320 Roujan
Département
Hérault
Tarif

Roujan

VIDE-GRENIERS

Avenue de Caux Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Vide-greniers organisé par le Comité des Festivités Roujanaises de 9h à 17h salle polyvalente.
10€ les 5 mètres.
Restauration et buvette sur place.
ide-greniers organisé par le Comité des Festivités Roujanaises de 9h à 17h salle polyvalente.
10€ les 5 mètres.
Restauration et buvette sur place.   .

Avenue de Caux Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 41 89 27 25  cdfroujannais@laposte.net

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English :

Yard sale organized by the Roujanaises Festivities Committee from 9 a.m. to 5 p.m. in the multipurpose hall.
10? per 5 meters.
Food and refreshments available on site.

L’événement VIDE-GRENIERS Roujan a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS

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