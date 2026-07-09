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AGENDA · Sadroc

Vide-greniers Sadroc

dimanche 2 août 2026 · Sadroc

Vide-greniers Sadroc

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Etang des Faures
Ville
19270 Sadroc
Département
Corrèze
Tarif

Sadroc

Vide-greniers

Etang des Faures Sadroc Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Vide-greniers
Tarifs: 5€ les 2m linéaire
Inscription sur frfsadroc@gmail.com   .

Etang des Faures Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 98 86 62  frfsadroc@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Sadroc a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

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