AGENDA · Sadroc
Vide-greniers Sadroc
dimanche 2 août 2026 · Sadroc
Informations pratiques
Sadroc
Vide-greniers
Etang des Faures Sadroc Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide-greniers
Tarifs: 5€ les 2m linéaire
Inscription sur frfsadroc@gmail.com .
Etang des Faures Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 98 86 62 frfsadroc@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Sadroc a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme
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