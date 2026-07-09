Informations pratiques

Sadroc

Vide-greniers

Etang des Faures Sadroc Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Vide-greniers

Tarifs: 5€ les 2m linéaire

Inscription sur frfsadroc@gmail.com .

Etang des Faures Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 98 86 62 frfsadroc@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Sadroc a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme