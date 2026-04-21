Vide-greniers Saint-Gatien-des-Bois
Vide-greniers Saint-Gatien-des-Bois jeudi 14 mai 2026.
Saint-Gatien-des-Bois
Vide-greniers
Centre bourg Saint-Gatien-des-Bois Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école du Bois Joli organise un vide-greniers dans le bourg de Saint-Gatien-des-Bois une occasion de chiner en flânant dans la ville.
L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école du Bois Joli organise un vide-greniers dans le bourg de Saint-Gatien-des-Bois une occasion de chiner en flânant dans la ville.
Restauration et bonne humeur sur place. .
Centre bourg Saint-Gatien-des-Bois 14130 Calvados Normandie +33 6 95 15 99 97 apeecoleboisjoli@gmail.com
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English : Vide-greniers
The Association des Parents d’Elèves (APE) of the Bois Joli school is organizing a garage sale in the town of Saint-Gatien-des-Bois: an opportunity to bargain while strolling through the town.
L’événement Vide-greniers Saint-Gatien-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SPL Deauville