Saint-Gatien-des-Bois

Vide-greniers

Centre bourg Saint-Gatien-des-Bois Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école du Bois Joli organise un vide-greniers dans le bourg de Saint-Gatien-des-Bois une occasion de chiner en flânant dans la ville.

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école du Bois Joli organise un vide-greniers dans le bourg de Saint-Gatien-des-Bois une occasion de chiner en flânant dans la ville.

Restauration et bonne humeur sur place. .

Centre bourg Saint-Gatien-des-Bois 14130 Calvados Normandie +33 6 95 15 99 97 apeecoleboisjoli@gmail.com

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English : Vide-greniers

The Association des Parents d’Elèves (APE) of the Bois Joli school is organizing a garage sale in the town of Saint-Gatien-des-Bois: an opportunity to bargain while strolling through the town.

L’événement Vide-greniers Saint-Gatien-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SPL Deauville